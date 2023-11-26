تغنت صحيفة MARCA الاسبانية بأداء فريق الهلال أمام الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت ضمن منافسات دوري روشن.

وأشادت صحيفة MARCA الاسبانية بفوز الهلال الساحق أمام الحزم قائلة “الهلال كالمطر الغزير لايتوقف، مؤكدة أن الهلال يبث الرعب في قلوب النصر، مشيرة إلى أنه لايستطيع أحد ايقاف الهلال أبدا.

واكتسح الهلال مضيفه الحزم 9-0، السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين، ليرتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الحزم عند 7 نقاط في المركز الأخير.