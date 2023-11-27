أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة SSCL عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر فرص وظيفية لحملة (جميع الشهادات) للعمل في مشاريعها بمختلف مدن المملكة.

الوظائف الشاغرة:-

1- وظائف جدة:-

– الوظائف الفنية:-

– فني سباكة ومضخات.

– فني جبس.

– فني سجاد.

– فني اجهزة التكييف.

– فني دهان.

– فني ستائر.

– فني ميكانيكا.

– فني كهربائي.

– فني نجارة.

– فني مسابح.

– فني معدات مطابخ.

– فني الكترونيات / اتصالات.

– معلم طين.

– فني مغسلة.

– عامل زراعي.

– فني مصدات.

– سائق.

– فني المنيوم.

– فني تركيب بلاط ورخام.

– فني سقالات.

– مراقب تدبير منزلي

– أمين مخزون.

– فني مطابخ.

– فني غلايات.

– فني تقنية المعلومات

– فني تحلية المياه.

– فني حدادة.

– رجل خدمة مكافحة حشرات زراعية

– فني دعم.

– اختصاصي أمراض نبات.

– خياط.

– الوظائف الهندسية:-

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس الكترونيات

– مهندس مدني.

– نائب مدير المشروع

– مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

– مهندس مشرف على الري.

– مشرف مهندس زراعي.

– مهندس بمركز مراقبة عمل الصيانة.

– سكرتير.

– مهندس كمبيوتر.

– قائد إدارة العقود.

– قائد إدارة المخاطر والتغيير.

– قائد إدارة الامتثال.

– الوظائف العامة:

– سائق.

– سائق معدات ثقيلة.

– مشغل معدات النظافة.

– ماكسيمو.

2- وظائف الرياض:-

– ميكانيكا.

– تبريد وتكييف.

– كهرباء.

– الكترونيات.

– مدني.

– شبكات الحاسب.

– الاتصالات.

– تكنولوجيا المعلومات.

– الزراعة.

– مضخات.

– لحام.

– دهان.

– الصحة والسلامة المهنية.

– وظائف حائل:-

– فني ميكانيكا.

– سباك.

– مهندس تبريد وتكييف.

– فني تبريد وتكييف.

– كهربائي.

– فني كهرباء.

– فني الكترونيات.

– فني أجهزة اطفاء حريق.

– فني رخام.

– خياط.

– وظائف حائل:-

– فني ميكانيكا.

– سباك.

– مهندس تبريد وتكييف.

– فني تبريد وتكييف.

– كهربائي.

– فني كهرباء.

– فني الكترونيات.

– فني أجهزة إطفاء حريق.

– فني رخام.

– خياط.

4- وظائف الخرج:-

– فني مضخات.

– فني اجهزة إطفاء حريق.

– فني محطات معالجة مياه صرف.

– فني أجهزة منزلية.

– فني مولدات كهرباء.

– فني مولدات ميكانيكا.

– فني مصاعد.

– فني سنترال وشبكات.

– فني الكترونيات.

– فني أجهزة مراقبة وتحكم .

– فني آلات تصوير.

– فني معدات مغسلة.

– مسؤول اداري.

5- وظائف مكة المكرمة:-

الوظائف الفنية:-

– فني سباكة ومضخات.

– فني جبس.

– فني سجاد.

– فني أجهزة التكييف.

– فني دهان.

– فني ستائر.

– فني ميكانيكا.

– فني كهربائي.

– فني نجارة

-فني مسابح.

– فني معدات مطابخ.

– فني الكترونيات / اتصالات.

– معلم طين.

– فني مغسلة.

– عامل زراعي.

– فني مصدات.

– سائق.

– فني المنيوم.

– فني تركيب بلاط ورخام.

– فني سقالات.

– مراقب تدبير منزلي.

– امين مخزون.

– فني مطابخ.

– فني غلايات.

الوظائف الهندسية:-

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس الكترونيات.

– مهندس مدني.

– نائب مدير المشروع.

– مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

– مهندس مشرف على الري.

– مشرف مهندس زراعي.

– مهندس بمركز مراقبة عمل الصيانة.

– سكرتير.

الوظائف العامة:-

– سائق.

– سائق معدات ثقيلة.

– مشغل معدات النظافة.

الشروط العامة:-

– الأفضلية للسعوديين، ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.

– وجود خبرة في مجال الدراسة.

– اجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

– قدرة تواصل مميزة.

– وجود رخصة قيادة سارية.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/05هـ الموافق بالميلادي 2023/11/19م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:-

– للتقديم على الوظائف الفنية:هنا

9– للتقديم على الوظائف الهندسية:هنا

للتقديم على الوظائف العامة (جدة):هنا

– للتقديم على الوظائف العامة (حائل):هنا

– للتقديم على الوظائف العامة (الرياض):هنا