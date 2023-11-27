أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة SSCL عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر فرص وظيفية لحملة (جميع الشهادات) للعمل في مشاريعها بمختلف مدن المملكة.
الوظائف الشاغرة:-
1- وظائف جدة:-
– الوظائف الفنية:-
– فني سباكة ومضخات.
– فني جبس.
– فني سجاد.
– فني اجهزة التكييف.
– فني دهان.
– فني ستائر.
– فني ميكانيكا.
– فني كهربائي.
– فني نجارة.
– فني مسابح.
– فني معدات مطابخ.
– فني الكترونيات / اتصالات.
– معلم طين.
– فني مغسلة.
– عامل زراعي.
– فني مصدات.
– سائق.
– فني المنيوم.
– فني تركيب بلاط ورخام.
– فني سقالات.
– مراقب تدبير منزلي
– أمين مخزون.
– فني مطابخ.
– فني غلايات.
– فني تقنية المعلومات
– فني تحلية المياه.
– فني حدادة.
– رجل خدمة مكافحة حشرات زراعية
– فني دعم.
– اختصاصي أمراض نبات.
– خياط.
– الوظائف الهندسية:-
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس الكترونيات
– مهندس مدني.
– نائب مدير المشروع
– مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
– مهندس مشرف على الري.
– مشرف مهندس زراعي.
– مهندس بمركز مراقبة عمل الصيانة.
– سكرتير.
– مهندس كمبيوتر.
– قائد إدارة العقود.
– قائد إدارة المخاطر والتغيير.
– قائد إدارة الامتثال.
– الوظائف العامة:
– سائق.
– سائق معدات ثقيلة.
– مشغل معدات النظافة.
– ماكسيمو.
2- وظائف الرياض:-
– ميكانيكا.
– تبريد وتكييف.
– كهرباء.
– الكترونيات.
– مدني.
– شبكات الحاسب.
– الاتصالات.
– تكنولوجيا المعلومات.
– الزراعة.
– مضخات.
– لحام.
– دهان.
– الصحة والسلامة المهنية.
– وظائف حائل:-
– فني ميكانيكا.
– سباك.
– مهندس تبريد وتكييف.
– فني تبريد وتكييف.
– كهربائي.
– فني كهرباء.
– فني الكترونيات.
– فني أجهزة اطفاء حريق.
– فني رخام.
– خياط.
– وظائف حائل:-
– فني ميكانيكا.
– سباك.
– مهندس تبريد وتكييف.
– فني تبريد وتكييف.
– كهربائي.
– فني كهرباء.
– فني الكترونيات.
– فني أجهزة إطفاء حريق.
– فني رخام.
– خياط.
4- وظائف الخرج:-
– فني مضخات.
– فني اجهزة إطفاء حريق.
– فني محطات معالجة مياه صرف.
– فني أجهزة منزلية.
– فني مولدات كهرباء.
– فني مولدات ميكانيكا.
– فني مصاعد.
– فني سنترال وشبكات.
– فني الكترونيات.
– فني أجهزة مراقبة وتحكم .
– فني آلات تصوير.
– فني معدات مغسلة.
– مسؤول اداري.
5- وظائف مكة المكرمة:-
الوظائف الفنية:-
– فني سباكة ومضخات.
– فني جبس.
– فني سجاد.
– فني أجهزة التكييف.
– فني دهان.
– فني ستائر.
– فني ميكانيكا.
– فني كهربائي.
– فني نجارة
-فني مسابح.
– فني معدات مطابخ.
– فني الكترونيات / اتصالات.
– معلم طين.
– فني مغسلة.
– عامل زراعي.
– فني مصدات.
– سائق.
– فني المنيوم.
– فني تركيب بلاط ورخام.
– فني سقالات.
– مراقب تدبير منزلي.
– امين مخزون.
– فني مطابخ.
– فني غلايات.
الوظائف الهندسية:-
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس الكترونيات.
– مهندس مدني.
– نائب مدير المشروع.
– مهندس التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
– مهندس مشرف على الري.
– مشرف مهندس زراعي.
– مهندس بمركز مراقبة عمل الصيانة.
– سكرتير.
الوظائف العامة:-
– سائق.
– سائق معدات ثقيلة.
– مشغل معدات النظافة.
الشروط العامة:-
– الأفضلية للسعوديين، ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.
– وجود خبرة في مجال الدراسة.
– اجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– قدرة تواصل مميزة.
– وجود رخصة قيادة سارية.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/05هـ الموافق بالميلادي 2023/11/19م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:-
– للتقديم على الوظائف الفنية:هنا
9– للتقديم على الوظائف الهندسية:هنا
للتقديم على الوظائف العامة (جدة):هنا
– للتقديم على الوظائف العامة (حائل):هنا
– للتقديم على الوظائف العامة (الرياض):هنا
طيب