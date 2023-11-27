تعرضت فتاة إيطالية تدعى جوليا تشيتشيتين للقتل على يد حبيبها السابق قبل أيام من تخرجها من الجامعة، وهي القضية التي أثارت الرأي العام الإيطالي بشكل كبير مما دفع نساء البلاد إلى اتخاذ رد فعل قوي.

وتظاهر عشرات الآلاف من النساء بجميع أنحاء إيطاليا للمناهضة بالعنف ضد المرأة والمطالبة بوضع حد له، وتجمعت حشود كبيرة في ميلانو ونابولي، وسادت حالة من الجمود في وسط العاصمة روما.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: “لقد هزت القصص الإخبارية الدرامية ضمير البلاد. مؤكدًا على أن قتل النساء أمرًا لا يمكن التسامح معه.

وأكدت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن 106 نساء قُتلن حتى الآن في البلاد هذا العام، من بينهن 55 على يد شريك حالي أو شريك سابق لهن.