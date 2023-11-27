أوضح الناقد الرياضي حسين عبدالغني أن من سيفوز في ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، من المرجح أنه هو من سيكون بطل الدوري بنسبة 90%.
وأضاف أن الهلال خلال الفترة الماضية يلعب كمنظومة واحدة، بقيادة مدرب الفريق جورجي جاسوس، مع وجود لاعبين عالميين، يلعبون بكفاءة عالية.
وتابع عبدالغني أن الهلال حقق نتائج كبيرة، حتى عندما يكون في أسوأ حالته، فإنه يفوز أيضًا، مشيرًا أنه من الطبيعي ألا يسير الفريق على نفس الوتيرة، ومع ذلك، فإنه يحقق انتصارات كبيرة.
#حسين_عبدالغني:
من سيكسب #ديربي_الرياض يوم الجمعة سيكون بطلًا للدوري بنسبة 90% #دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/ntoeFudCuo
— #دورينا_غير (@SBA_sport) November 26, 2023
كلما جاء لقاء الهلال والنصر ظهر اعلامي في قناة وقال من سيفوز سيلعب بالدوري الوربي وكوبا اميركا وستكون النتيجة حديث الماهير الى نهاية القرن وهي بالدوري مباراة 3 نقاط وليسة خروج مغلوب مثل الاسيوية الفرق الصغيره كفيلة بتقليص الفارق او توسيعه من خسر الهلال 4 نقاط والنصر 8 نقاط ليس لقاء الديربي