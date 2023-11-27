أوضح الناقد الرياضي حسين عبدالغني أن من سيفوز في ديربي الرياض، بين الهلال والنصر، من المرجح أنه هو من سيكون بطل الدوري بنسبة 90%.

وأضاف أن الهلال خلال الفترة الماضية يلعب كمنظومة واحدة، بقيادة مدرب الفريق جورجي جاسوس، مع وجود لاعبين عالميين، يلعبون بكفاءة عالية.

وتابع عبدالغني أن الهلال حقق نتائج كبيرة، حتى عندما يكون في أسوأ حالته، فإنه يفوز أيضًا، مشيرًا أنه من الطبيعي ألا يسير الفريق على نفس الوتيرة، ومع ذلك، فإنه يحقق انتصارات كبيرة.