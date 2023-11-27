أظهر مقطع مرئي أم في محاولة منها لإسعاد ابنها، المصاب بالإعاقة، والذي كان يرغب في الذهاب إلى نزهة على شاطئ البحر، لتحقق له والدته ذلك.
حيث جاءت الأم في المقطع وهي تحمل ابنها على كتفها، وتتحرك به على شاطئ البحر، ثم تدخل به إلى المياه، حتى تزيد من استمتاعه، والمياه تداعب أطرافه.
وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع، ودعوا لتلك الأم ولجميع الأمهات، بأن يدخلهم الله الجنة.
مافيه احد ارحم مثل رحمه الام على ولدها او اعيالها بعد الله عز وجل
الام رحمه وحنان وعاطفه ومشاعر وحب وكل شي
الجنه تحت اقدام الامهات
الله الله في بر الامهات خاصه وبر الاباء الله يجزاهم الجنه
@ بعد أن بلغ من عمره 30 ثلاثين عاما وهو معاق إعاقة كامله ..
نظرت إليه بحب وحنان وهي تضمه لصدرها وتقول :
أنا مش عايزه حاجه ..
عايزه بس أشوفه يضحك لي ..!!؟؟
ثلاثين عاما من خدمة إبنها المعاق ..
لم تشتكي تعبا ولا سهرا .. ولا خدمة مشلول ومعاق ..
فقط .. طلبت بقلب الأم الحنون أن تراه يبتسم لها ..
يا إلهي .. يارحيم .. إنزل رحمتك عليها وعلى إبنها المعاق ,
@ كانت تحمل صغيرها المعاق ..
وهي مشغولة بالحفاظ على حجابها ..
وحمل أمتعتها وأمتعة صغيرها المعاق ..
وبجوارها يسير رجل يدعى زوجها ووالد الطفل
اللهم أمين
الله يشفيه ويشفي مرضي المسلمين
نسأل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية