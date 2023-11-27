أظهر مقطع مرئي أم في محاولة منها لإسعاد ابنها، المصاب بالإعاقة، والذي كان يرغب في الذهاب إلى نزهة على شاطئ البحر، لتحقق له والدته ذلك.

حيث جاءت الأم في المقطع وهي تحمل ابنها على كتفها، وتتحرك به على شاطئ البحر، ثم تدخل به إلى المياه، حتى تزيد من استمتاعه، والمياه تداعب أطرافه.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع، ودعوا لتلك الأم ولجميع الأمهات، بأن يدخلهم الله الجنة.