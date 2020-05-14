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النصر والاتحاد مهددان بفقدان يونس بلهندة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1216
النصر والاتحاد مهددان بفقدان يونس بلهندة

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية مغربية، اليوم الجمعة، إن محاولة ناديي النصر والاتحاد في ضم اللاعب المغربي يونس بلهندة، لاعب نادي غلطة سراي التركي، مهددة بالفشل إثر رغبة نادي الدحيل القطري في التعاقد مع اللاعب المغربي.

وأوضحت التقارير، أن نادي الدحيل سيتنافس مع الاتحاد والنصر ونادٍ صيني وذلك من أجل ضم يونس بلهندة في الميركاتو الصيفي المُقبل؛ فيما سينتهي عقد يونس بلهندة الحالي مع نادي غلطة سراي في عام 2021.

وأشارت إلى أن غلطة سراي سيوافق على رحيل بلهندة قبل نهاية عقده مقابل 10 ملايين يورو؛ بينما كان قد انضم إلى النادي التركي في عام 2017 قادمًا من فريق دينامو كييف الأوكراني.

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أبوسطام
برنامج سامج وسخيف
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
وي 😳😳😳
أبوسطام
الله يرحم الحال
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب

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