شركة أرامكس تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير الائتمان (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، المحاسبة)، موظف المشتريات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية، اللوجستيات، سلسلة الإمداد)، أو أي تخصص ذي الصلة، ومشرف العمليات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 9 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة أرامكس