بالفيديو.. الشمراني: من 40 سنة وأنا أفكر في اعتزال التمثيل

أميرة خالد(صدى):

قال الممثل، راشد الشمراني، أنه من 40 سنة وهو يفكر في اعتزال التمثيل الذي أحبه منذ أن كان في الجامعة.

ولفت إلى أنه شارك في مسرح الجامعة فضلا عن أنه دخل في الإذاعة، مضيفا أنه منذ أن تخرج واتجه لعالم الفن وهو يقول أنه سيعتزل بعد كل مسلسل يصوره إلا أنه رغم ذلك واصل مشواره الفني، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج مراحل مع “علي العلياني” المذاع على قناة ” SBC”

وكشف راشد الشمراني سبب اتقانه للهجات السعودية، حيث ذكر أنه ولد في عنيزة ثم انتقل بعد ذلك إلى الرياض والخرج وتبوك ثم درس في الأردن سنة، ثم أكمل دراسته في المملكة، ثم الطائف.