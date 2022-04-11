خبير نفط: أسعار النفط سترتفع قريبًا

الرياض(صدى):

توقع خبير النفط، فهد بن جمعة، عودة أسعار النفط إلى الارتفاع قريبًا، موضحا عدد من العوامل التي ضغطت على أسعار النفط.

وعدد “بن جمعة” هذه العوامل ومنها الأزمة الأوكرانية والإغلاقات في الصين بسبب فيروس كورونا ، فضلا عن النقص في الإمدادات، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الأسواق العربية” المذاع على قناة “العربية”.

وأكد أن هناك فجوة بين العرض والطلب ، خاصة مع انخفاض الإمدادات النفطية، مضيفا أن سياسات الدول تجاه النفط واتجاه البعض لخفض استيرادها من النفط سيؤثر على المدى الطويل على الطلب وأسعار النفط.