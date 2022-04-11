كاسيميرو : لن نقع في الفخ ونستخف بتشيلسي

وكالات(صدى):

أوضح البرازيلي كاسيميرو نجم ريال مدريد ، أن فريقه لم يحسم بعد مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي رغم فوزه ذهابا 3-1.

وقال كاسيميرو في مؤتمر صحفي: «لن نقع في هذا الفخ، ربما لعبنا أفضل 90 دقيقة هذا الموسم في لندن الأسبوع الماضي وقطعنا خطوة كبيرة نحو التأهل لقبل النهائي “.

وأضاف” لكن لا يجب الإفراط في الثقة، سمعنا جميعا ما قاله توماس توخيل، لن ننخدع بهذا الكلام، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، تشيلسي حامل اللقب ولن نتعامل معه باستخفاف. يمكنني أن أؤكد لكم ذلك».

وتابع : «سنحتاج إلى جماهيرنا لمساندتنا منذ البداية، لا يمكننا الإفراط في الثقة وسنحتاج إلى جماهيرنا لخلق أجواء رائعة حتى نتمكن من التأهل إلى الدور قبل النهائي».