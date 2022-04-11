بالفيديو.. ضبط منشآت تجارية مشتبه بتسترها في قطاع التموينات

الرياض(صدى):

واصلت وزارة التجارة الجولات الرقابية المكثفة في مختلف مناطق المملكة لمكافحة جرائم التستر التجاري.

وذكرت الوزارة أن فرقها الرقابية وقفت على منشآت تجارية مشتبه بتسترها في قطاع التموينات.

وأكدت الوزارة أنها قامت بإحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.