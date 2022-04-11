بالفيديو : تخصيص 15% من أعداد حجاج هذا العام للداخل و85% لحجاج الخارج

الرياض(صدى):

أكدت مصادر تخصيص 15% من أعداد حجاج هذا العام للداخل و85% لحجاج الخارج بنحو 850 ألف حاج.

وأوضحت أن العدد المخصص لحجاج الداخل لن يتجاوز ١٥٠ ألف حاج فيما سيبلغ الحجاج من خارج المملكة ٨٥٠ ألف حاج، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمسلمين من كافة دول العالم الراغبين في أداء مناسك الحج بعد عامين من قصر الحج على الداخل بسبب جائحة كورونا.