محمد الشرهان: أول وظيفة عملت بها براتب 233 ريال في الحرس الوطني

عادل الحربي(صدى):

كشف الراوي محمد الشرهان عن أول وظيفة عمل بها، موضحًا أنه عمل ككاتب عام 1978م، في الحرس الوطني.

وقال الشرهان خلال لقاءه ببرنامج ذات الذي يقدمه سامي الجابر: كان معي شهادة المتوسطة، واٌعلن حينها عن وظائف ودخلت مسابقة ونجحت، وتم تعييني كاتبا في مكتب صادر، وكنت أصغر واحد لكنني كنت أكثرهم راتبًا، مشيرًا إلى أنه كان يحصل وقتها على مبلع 233 ريال.

كما كشف الشرهان عن قصة البسطة التي افتتحها في سوق الديرة القديم بالرياض لبيع المنتجات برأس مال 40 ريالًا، موضحا أن والده كان يمتلك دكانًا صغيرًا في سوق الديرة القديم بجوار سوق الحساوية لبيع العطور الثياب والملابس.

وأشار إلى أن جده أراد تعليمه البيع والشراء، ولكن حتى لا يضيق على والده في الدكان، أعطاه 40 ريالًا كرأس مال ليبدأ بها، ويشتري منتجات ويبيعها على بسطة، موضحًا أنه كان معروفًا في مدرسته بأنه أغنى طالب في وقتها في الفصل، بسبب المنتجات التي يبيعها من بسطته.

محمد الشرهان: أول وظيفة عملت بها "كاتب" براتب 233 ريال في الحرس الوطني#ذات_محمد_الشرهان @SamiAlJaber pic.twitter.com/wdwj2neXFr — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 11, 2022