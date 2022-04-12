الأمير نواف بن فيصل: إعلامي رياضي طلب رشوة ليتوقف عن انتقادي

طلال الغامدي(صدى):

كشف صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد، عن إعلامي رياضي طلب منه رشوة مقابل التوقف عن الانتقاد والإسفاف.

وقال الأمير نواف بن فيصل خلال برنامج الليوان، إن الإعلامي طرح موضوعًا بإسفاف مع ضيوفه وشاهد الحلقة بعد يومين خلال عزاء وقابل حينها الإعلامي ذاته وخرج من العزاء ولاحقه بالرجل بالسيارة وطلب منه رشوة ليتوقف عن انتقاده قائلا له: قص لساني عند البنك.

وأضاف سموه: هذا واقع مؤلم، لكن هذا لم يعد موجود الآن ولكنه حينها كان ينشر أخبارًا كاذبة غير عادية ويستغل في ذلك منتديات موالية له على الإنترنت.

وحول استقالته من اتحاد كرة القدم، قال الأمير نواف: جيبنا مدرب عالمي درب أندية كبيرة جدا، ووفرنا للجهاز الإداري كافة الإمكانيات، سنين وسنين وكان الحل تغيير الجهاز الفني أو الإداري، وكنت حينها مهيأ لترك اتحاد القدم، وبدأنا خطوة الانتخابات، التي تعتبر تغيير جذري في كرة القدم، وبسؤاله حول من المخطئ حينها قال الأمير: كلنا مخطؤون وأنا أولهم.