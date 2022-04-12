الملحم للنصراويين: حين تشاهدون الفيصلي والتعاون في أبطال آسيا تشعرون بالغبنة!

نواف السالم(صدى):

وجه الناقد الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم، رسالة إلى جماهير نادي النصر، تزامنا مع غياب نادي النصر عن بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022.

وقال الملحم: عزيزي النصراوي حين تتذكر مقدار الصرف الذي اُنفق على ناديك ثم تشاهد الفيصلي والتعاون يلعبان في دوري أبطال آسيا، وفريقك يقيم معسكر من أجل تحقيق المركز الرابع تشعر بالضجر والغبنة!.

يذكر أن النصر لم يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث احتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري المحترفين الموسم الماضي، وهو مركز غير مؤهل للمشاركة في البطولة الآسيوية.