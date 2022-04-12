بالفيديو.. عودة دورية الفطور في رمضان بعد انحسار كورونا

الرياض(صدى):

تعد دورية الإفطار من أشهر العادات الرمضانية فهى عادة اجتماعية قديمة في شمال المملكة عادت في شهر رمضان هذا العام بعد انحسار جائحة كورونا.

ودورية الإفطار هى وجبة إفطار يجتمع فيها عدد من الأسر بشكل دوري طيلة أيام شهر رمضان حتى يشمل جميع البيوت.

وتنمي تلك العادة روح التواصل وصلة الرحم لدى الكبار والصغار حيث تتنافس الأسر في إعداد وجبات الإفطار بأصناف متنوعة من المأكولات، وذلك بحسب تقارير أوردته قناة “العربية السعودية”.