طارق النوفل: لو يفوز نادي الشباب كل يوم سأتزوج كل يوم (فيديو)
استقبل الإعلامي وليد الفراج تغريدة من أحد المشاهدين للبرنامجه قال فيها :” أبو بدر نبارك لطارق النوفل بالزواج أم الفوز جعله عريسًا “.
ورد الإعلامي الرياضي طارق النوفل خلال برنامج ” أكشن مع وليد ” على التغريدة الموجهه إليه ، قائلاً :” إن فاز نادي الشباب كل يوم سأتزوج كل يوم” ، ليرد عليه حكم الساحة الدولي سمير عثمان قائلاً :”لا أستطيع أن أقول ذلك ” .
طارق النوفل: لو يفوز #الشباب كل يوم سأتزوج كل يوم .
سمير عثمان: ده كلام جامد
اشترك الآن وتابع على #ShahidVIP
https://t.co/wlLYDrcVpW#الشباب_الجزيرة
#أكشن_مع_وليد
#MBCAction
#شاهد pic.twitter.com/zxdWV51wF6
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 11, 2022
اترك تعليقاً