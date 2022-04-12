طارق النوفل: لو يفوز نادي ⁧‫الشباب‬⁩ كل يوم سأتزوج كل يوم (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

استقبل الإعلامي وليد الفراج تغريدة من أحد المشاهدين للبرنامجه قال فيها :” أبو بدر نبارك لطارق النوفل بالزواج أم الفوز جعله عريسًا “.

ورد الإعلامي الرياضي طارق النوفل خلال برنامج ” أكشن مع وليد ” على التغريدة الموجهه إليه ، قائلاً :” إن فاز نادي الشباب كل يوم سأتزوج كل يوم” ، ليرد عليه حكم الساحة الدولي سمير عثمان قائلاً :”لا أستطيع أن أقول ذلك ” .