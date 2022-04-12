تفاصيل تعرض رهينة أمريكية للاغتصاب من زعيم داعش السابق

واشنطن(صدى):

كشفت شابة أيزيدية في شهادتها أمام محكمة في الولايات المتحدة، أن عاملة الإغاثة الأمريكية كايلا مولر قالت لها إنها تعرضت للاغتصاب من الزعيم السابق لتنظيم داعش أبوبكر البغدادي، وهُددت بالقتل إذا ما حاولت الهرب.

وقدمت الشابة ليا ملّا، التي احتجزها عناصر التنظيم الإرهابي في أغسطس 2014 لدى محاولتها الهرب من جبل سنجار في العراق مع أسرتها، شهادتها من خلال مترجم الاثنين في محاكمة الشافعي الشيخ الذي يُعتقد أنه كان أحد سجاني مولر.

وكان قد احتجز داعش عاملة الإغاثة مولر وهي من ولاية أريزونا، في أغسطس 2013 بينما كانت ترافق صديقها السوري في زيارة إلى مستشفى في حلب حيث تم الاتصال به لتصليح صحن لاقط؛ حيث احتجزتها خلية “البيتلز” لكن يُعتقد أنها سُلمت لاحقا إلى البغدادي، زعيم داعش الذي قتل في عملية لقوات خاصة أمريكية عام 2019.

وأوضحت ملّا في شهادتها إنها نُقلت إلى مواقع عدة للتنظيم مع شابات أخريات اختُطفن، وانتهى بها الأمر في سجن كانت تحتجز فيه كايلا مولر، مضيفة “ذات يوم أخذوا مولر ولما أعادوها كانت خائفة جدا”، موضحة: “قالوا لها إن تنظيم داعش يريد تزويجنا وإذا حاولنا الهرب سيقتلوننا”.

وأشارت إلى أنه بعد يومين أُخذت مع مولر وشابة أيزيدية أخرى إلى منزل أبو سياف، القيادي الكبير في التنظيم حيث “عاملونا مثل عبيد”، وبعد أسبوع هناك قالت إنهن نقلن إلى “المنزل الوسخ.. المكان الذي يأخذون إليه شابات ويغتصبونهن”، وجاء البغدادي ذات ليلة وأخذ معه مولر، بحسب ملّا، متابعة أنه في صباح اليوم التالي “كانت حزينة جدا، ومتوترة جدا وكانت تبكي”، مضيفة “تعرضت للاغتصاب وهُددت بأنها إذا حاولت الهرب سيقتلها”.