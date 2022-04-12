السليمان: يوضح حكم الشرع في من مات وعليه صيام

علي القحطاني(صدى):

أوضح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء، حكم الشرع في من مات وعليه صيام.

وقال “السليمان” إن من مات بسبب المرض الذي من أجله أفطر واستمر معه المرض فإنه لا شئ عليه ولا يلزم على وليه أن يقضي عليه الصيام ولا يلزم كفارة إطعام مسكين.

وتابع: “أما من أصيب بمرض وانتهى رمضان ثم شفي من المرض ولكنه فرط ففي هذه الحالة على وليه أن يصوم عنه وهو مخير في ذلك وبعض أهل العلم قال أنه يكفي فقط الكفارة ويطعم عنه عن كل يوم مسكينًا”، وذلك بحسب برنامج “فتاوى”.