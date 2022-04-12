‎عبدالله بالخير: لن أعتذر من بلقيس فتحي وهي حاولت تأخذ مني 2 مليون درهم

أميرة خالد(صدى):

رفض المغنٍ الإماراتي عبدالله بالخير أن يعتذر من المغنية الإماراتية بلقيس فتحي ، لعدم وجود شيء للإعتذار عليه قائلاً:” أنها حاولت أن تأخذ منه 2 مليون درهم “.

تحدث عبدالله بالخير خلال مشاركته مع برنامج “مراحل مع علي العلياني” عن القضية التي قدمتها بلقيس فتحي ضدة، قائلاً:” أن المحكمة رفضت دعوتها وانتهى الموضوع ” مُوضحًا عدم وجود شيء ليُبدي باعتذاره .

وعن الصلح بينهم قال: “أنه لا يوجد بيننا خلاف للصلح عليه” ، مؤكدًا عدم وجود أي خلاف له مع أي شخص، ومُشيراً إلى أن رفض الدعوة للمحكمة يعتبر انتصارًا له .