شركة Keller Williams الأمريكية لتكنولوجيا العقارات تتوسع في المملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت شركة كيلر ويليامز الأميركية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والعقارات الدولية والتي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، حصولها على امتياز جديد للتوسع في المملكة ليرتفع عدد الامتيازات الرئيسية للشركة

‎ إلى 11 مع أكثر من 1400 وكيل في آسيا.

وأشار ويليام سوتيروف رئيس القسم الدولي بالشركة، أنهم متحمسون للإعلان عن توسعهم في المملكة، وذلك تحت قيادة مهند عوض، الذي سيتولى منصب مدير التشغيل الإقليمي.

ومن المقرر أن يعمل عوض على استكشاف وتهيئة العمليات مع فريقه، على أن يتم افتتاح أول مركز تسويق لشركة كيلر ويليامز في المملكة خلال الربع الثاني من 2022، بحسب بيان الشركة.

وتعد الشركة أكبر امتياز في مجال التكنولوجيا العقارية في العالم من حيث عدد الوكلاء ، حيث أن بها أكثر من 1100 مكتب و200000 موظف ، بالإضافة إلى عدد الوحدات الكبير بها وحجم المبيعات في الولايات المتحدة.