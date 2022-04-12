شاهد.. مسيرة هندوسية تهاجم مسجدًا خلال الإفطار

وكالات(صدى):

وثق مقطع فيديو اندلاع اشتباكات بين مسلمين وهندوس في ولاية مومباي الهندية أمس الأحد.

وظهر بالفيديو مهاجمة مسيرة هندوسية مسجدًا وقت الإفطار، حيث اعتدوا عمدًا على عدد من المسلمين الهنود داخل مسجد.

ويعد هذا الاعتداء واحدًا من سلسلة طويلة من الاعتداءات التي طالت العديد من المساجد بسبب عنصرية الهندوس.