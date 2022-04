شاهد.. مسيرة هندوسية تهاجم مسجدًا خلال الإفطار

وثق مقطع فيديو اندلاع اشتباكات بين مسلمين وهندوس في ولاية مومباي الهندية أمس الأحد.

وظهر بالفيديو مهاجمة مسيرة هندوسية مسجدًا وقت الإفطار، حيث اعتدوا عمدًا على عدد من المسلمين الهنود داخل مسجد.

ويعد هذا الاعتداء واحدًا من سلسلة طويلة من الاعتداءات التي طالت العديد من المساجد بسبب عنصرية الهندوس.

#Breaking | Tense situation in Baina, Vasco as groups of Hindu and Muslim communities clash after the Islampura masjid was allegedly attacked during iftari. pic.twitter.com/rVdwAn5urb

— Herald Goa (@oheraldogoa) April 10, 2022