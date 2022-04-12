جامعة ستانفورد : السعودي طارق عبد الجبار من أعلى ٢٪ لبحوث طب الأسنان في العالم (فيديو)

الرياض(صدى):

‏أوصل البحث العلمي، البروفيسور السعودي طارق عبد الجبار إلى أعلى اثنين بالمئة لبحوث طب الأسنان في العالم عام 2020.

وقال البروفيسور طارق :” شاركت أنا ومجموعة من الطلبة في مسابقات للبحث العلمي، حيث حصل أحد طلابي على جائزة وحصدنا لمدة ثلاث سنوات متواصلة في جامعة الملك سعود على التميز في البحث العلمي في طلبة الامتياز”.

وأضاف ” في عام ٢٠٢٠ نزل تقرير من جامعة ستانفورد كتب فيه أن البروفيسور طارق عبد الجبار من أعلى ٢٪ في العالم في البحث العلمي لطب الأسنان، وتكلموا عنها كثيرا وكل هذا توفيق من الله “.

وتابع” استطعت خلال عمل ٤ سنوات من استنساخ جين مميز غير موجود على مستوى العالم، وهذا الجين اكتشفناه في الحيوان لو اكتشفناه واستخدم للإنسان استطعنا في المستقبل زراعة أسنان بجينات دون استخدام أي شئ صناعي وهذا الموضوع أخذ مني ٣ شهور فقط الأمر الذي جعلهم في حالة استغراب لأنه بحد أدنى يأخذ منهم من سنتين إلى ثلاث.

تسعة شهور فقط كانت كفيلة لطارق عبد الجبار باكتشاف عالمي عبر استنساخ جين نادر قد يُمكّن الإنسان من زراعة أسنان طبيعية في المستقبل@Mofeed_n اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ#ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#طارق_عبدالجبار_من_الصفر pic.twitter.com/q2AE2mboXp — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 12, 2022