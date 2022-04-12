الزكاة تعلن استمرار التقديم للجنسين على برنامج أمين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن الزكاة والضريبة والجمارك استمرار التقديم للجنسين على “برنامج أمين لحملة البكالوريوس في جميع التخصصات.

وأوضحت أن البرنامج به عدة مزايا نشمل مكافأة، وبدل سكن ونقل، كما يتضمن تدريب نظري وعملي بالمنافذ الجمركية.

واشترطت على المتقدم أو المتقدمة أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، وإجادة اللغة الإنجليزية.

كما اشترطت على المتقدم أو المتقدمة ألا يتجاوز عمره 25 سنة أثناء التقديم على البرنامج بالسنة الميلادية، واجتياز المقابلة والتقييم والفحص الطبي من قبل الهيئة، مضيفة أن التقديم متاح على الرابط التالي :

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