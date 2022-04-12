النمر يكشف عن 7 خطوات لإنزال الضغط المرتفع دون أدوية

أميرة خالد(صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن 7 خطوات لإنزال الضغط المرتفع دون اللجوء إلى الأدوية.

وقال خالد النمر:”الحمية عن الملح، والرياضة، وإنزال الوزن، وتناول الخضراوات والفواكه، وتقليل القهوة و الشاي، وإيقاف التدخين والكحوليات، و الابتعاد عن السهر”.

وكان خالد النمر:”إهمال أخذ علاج الضغط بإنتظام من أسباب ضعف القلب والكتمة وتورم القدمين”. وكان خالد النمر كشف عن مسببات ضعف القلب وجلطة الدماغ، قائلا:”عدم الانتظام على دواء الضغط من مسببات ضعف القلب،جلطة الدماغ، وقصور الكلى بسبب عدم التحكم بالضغط”.