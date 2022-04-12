النيابة العامة تحذر مجددًا من جريمة الاحتيال المالي

الرياض(صدى):

حذرت النيابة العامة من جريمة الاحتيال المالي بالاستيلاء على مال الغير بأي ممارسات احتيالية وكاذبة، من شأنها إحداث انطباع بتحقيق ربح وهمي أو مكاسب مزعومة على خلاف الحقيقة.

وأكدت أن القيام بمثل هذه التصرفات مصحوبة بأعمال خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها يعد من الجرائم الموجبة الكبيرة للتوقيف.

وأشارت إلى أن عقوبة هذه التصرفات هي السجن مدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وذلك وفقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.