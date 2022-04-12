أضرار تناول المضادات الحيوية قبل الفجر مباشرة

أميرة خالد(صدى):

أوضح الخبراء أن تناول المضادات الحيوية بعد السحور، يمكن أن يؤثر على صحة الجهاز الهضمي من خلال ظهور بعض الأعراض الناتجة عن الآثار الجانبية التي تظهر عند تلقي الأدوية في مواعيد غير مناسبة.

وأشاروا إلى أن الجسم يكون غير قادر على مقاومتها، والتي تشمل حدوث عسر بالهضم الذي يكون ناتج عن اضطراب بالمعدة، وغالبًا ما يشعر الأشخاص بآلام في البطن، والشعور بالانتفاخ، الإسهال، والغثيان الذي يمكن أن يصل إلى التقيؤ.

وأكدوا على أهمية التوقيت ، عندما يتعلق الأمر بالمضادات الحيوية، ذلك لأن كمية معينة من المضاد الحيوي يجب أن تكون داخل الجسم لفترة زمنية معينة للتخلص من البكتيريا التي تسبب المرض، لذا يجب أن يكون الموعد وفقًا لما ذكره الطبيب المختص.