محام يكشف تعرض تاجر كبير للاحتيال وسحب 11 مليون ريال في ليلة واحدة

عادل الحربي(صدى):

كشف المحامي عاصم العيسى، عن قضية اختراق ماكينات نقاط البيع لدى أحد التجار في المملكة وسحب 11 مليون ريال في ليلة واحدة؛ موضحا أن القضية حاليًا لدى البنك المركزي.

وأوضح العيسى أن التاجر لديه 11 ماكينة نقاط بيع، واُخترقت بدون رقم سري، وحدثت عمليات مثل استرجاع البضائع وسحبوا منه الأموال بليلة واحدة والبنك المركزي عنده علم عنها.

وقال: كيف تُخترق أجهزة نقاط بيع بدون رقم سري وسحب هذا المبلغ الكبير دون توقيع، مؤكدًا أن الأموال لدى البنوك هي أمانة.

وأضاف أن الأموال بحسب القضاء المصرفي لا تخرج إلا بتوقيع، وإذا حدث اختراق بدون توقيع فهي مسؤولية البنوك.