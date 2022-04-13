«الاختيار 3».. رد السيسي على مقترح للإخوان بتمليك سيناء لغير المصريين

القاهرة(صدى):

كشفت الحلقة 11 من المسلسل المصري «الاختيار 3» عن لقاء بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس المصري حاليا، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل لمناقشة ملف تمليك أراضي سيناء لغير المصريين.

وتضمنت الحلقة نقاشا دار حول محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي تمليك أراض في سيناء لأشخاص لا يحملون الجنسية المصرية.

ووجه السيسي حديثه لكامل بقوله: «الأرض دي استرديناها بدم الشهداء، والله ما هيحصل طول ما إحنا عايشين لازم نمنع الكارثة».