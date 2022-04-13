فيديو وصور..خادم الحرمين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين

الرياض(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الثلاثاء، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله-.

وجاء ذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأنصت الجميع في بداية الاستقبال لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تناولوا طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.