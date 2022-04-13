شيماء سيف: أتمنى العمل مع ناصر القصبي

القاهرة(صدى):

أجابت الفنانة الكوميدية المصرية شيماء سيف، على سؤالها حول فنان أو فنانة سعودي أو سعودية تتمنى المشاركة معه في أحد الأعمال.

ورأت شيماء سيف خلال استضافتها ببرنامج مراحل مع علي العلياني، أنها إذا عملت مع الفنان ناصر القصبي، سيكون هناك توافقا بينهما.

وقالت شيماء سيف: أنا حاسة أكثر فنان ناصر القصبي إحساسي أن كومديتنا متشابهة، وأتمنى المشاركة معه في عمل قريب.

وفي سياق منفصل ردت شيماء سيف على عدة شائعات حولها مؤخراً، ومنها شائعة انفصالها عن زوجها، وقالت إنها تختلف معه على أشياء تافهة لذلك فهي في كل مرة تتشاجر معه تقوم بحذفه من انستقرام، إلا انها فوجئت بملاحظة البعض لهذا التصرف واختلاق قصص حولهما بسببه، لذلك استمرت في إلغاء متابعته إلى الآن، ثم تغزلت به في البرنامج وعبرت عن قوة علاقتهما.