بالفيديو.. الروقي: النصر سبب 60% من الاحتقان في الكرة السعودية

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي، فهد الروقي، أنه لم يطالب بإغلاق نادي النصر ولكن ذلك كان حلًا وضعه لأن النصر هو سبب 60% من الاحتقان في الكرة السعودية.

وأوضح فهد الروقي، أن ذلك يكون في كل موسم بعيدًا عن النتيجة والأداء والمستوى؛ حيث أن الاحتقان ينبع من داخل نادي النصر، لافتًا إلى أن في موسم 2019 وهو آخر موسم كان فيه النصر بمستوى جيد كان لديه مشاكل مع الحكام وأرضيات الملعب ومع الكثير من الأشياء الأخرى.

ووجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، سؤالًا إلى فهد الروقي عبر قناة “24 الرياضية” قائلًا: “كرهك لنادي النصر سبب لك مشاكل .. ألم تفكر بتغيير المنهجية لترتاح؟”؛ ليرد الروقي: “أنا لا أكره النصر.. ولكن حل من الحلول لصالح الكرة السعودية أن يُغلق نادي النصر”.

سعود الصرامي :

لماذا تريد إغلاق نادي النصر؟ فهد الروقي :

الاحتقان في كورتنا سبب ٦٠٪؜ منها "النصر" ..

ذكريات ..@L9arami @fahdalruqi pic.twitter.com/s3HiSvShbr — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 12, 2022