بالفيديو.. إغلاق مستودع لإعادة إنتاج مواد غذائية منتهية الصلاحية بالرياض

الرياض(صدى):

أغلقت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا لإعادة إنتاج مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتغيير بيانات بلد المنشأ بالرياض.

وقالت الوزارة أنه تم ضبط 16 طن زيت معاد تعبئته، و14 طن كمون مجهول المصدر، و79 ألف عبوة وأكياس بلاستيك، و95 ألف ملصق.

وأشارت “التجارة” إلى أنه تم إغلاق الموقع واستدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.