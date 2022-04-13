بالفيديو.. إغلاق مستودع لإعادة إنتاج مواد غذائية منتهية الصلاحية بالرياض
أغلقت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعًا لإعادة إنتاج مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتغيير بيانات بلد المنشأ بالرياض.
وقالت الوزارة أنه تم ضبط 16 طن زيت معاد تعبئته، و14 طن كمون مجهول المصدر، و79 ألف عبوة وأكياس بلاستيك، و95 ألف ملصق.
وأشارت “التجارة” إلى أنه تم إغلاق الموقع واستدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
فرقنا الرقابية في الرياض تداهم مستودعاً لإعادة إنتاج مواد غذائية منتهية الصلاحية وتغيير بيانات بلد المنشأ،
تم ضبط 16 طن زيت معاد تعبئته و14 طن كمون مجهول المصدر، و79 ألف عبوات وأكياس بلاستيك و95 ألف ملصق،
تم إغلاق الموقع واستدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. pic.twitter.com/NjT8Bf96da
— وزارة التجارة (@MCgovSA) April 12, 2022
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