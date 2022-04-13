مجموعة الراشد تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في منطقة عسير.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مشروع، مهندس مدني، مهندس ميكانيكي، مهندس كهرباء، سكرتير مكتب، مساح، مشغل أوتوكاد، مراقب مدني، فني بناء، عامل.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 12 إبريل 2022م، ومستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة الراشد .