الحكم على مصور تحرش بفنانة خلال سيشن تصوير

لندن(صدى):

توقف المصور البريطاني باسكال موليير بتهمة الاعتداء الجنسي على ممثلة في الاستديو الخاص بها بعد غيابه 12 سنة عن جريمته.

والذي قد تعدى عليها خلال جلسة تصوير استمرت لمدة ساعة في مستودع في فولهام، غرب لندن ، في يوليو 2010.

وتم إصدار الحكم على المصور بالسجن، في قضية التحرش القديمة والتي ترجع إلى عام 2010، وحكم القاضي فيليب بارتل بسجن موليير لمدة ثلاث سنوات.

وقال القاضي بارتل إنها كانت حالة واضحة لانتهاك الثقة مع الضحية، مُضيفًا يبدو أن هذه حالة استغل فيها موليير منصبه كمصور محترف لاستغلال ضعف امرأة شابة تثق به.