بالفيديو.. بايدن يتعرض لموقف جديد بسبب طائر

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط شيء على سترة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إدلائه بكلمة، الثلاثاء، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا وقيل أنه براز طائر.

وأظهر الفيديو، سقوط شيء على الكتف اليسرى لبايدن خلال الخطاب الذي أدلى به من ولاية آيوا وتناول فيه تطورات الأوضاع في أوكرانيا وما تقوم به إدارته لمواجهة التضخم.

وأدرك بايدن سقوط شيء على جانب سترته، ورمق السائل بنظرة جانبية صغيرة ولكنه أكمل تصريحاته محاولا ألا تبدو عليه أي علامات تأثر سواء سلبا أو إيجابا.