فريق طبي ينقذ معتمرًا من جلطة دماغية بمكة المكرمة

مكة المكرمة(صدى):

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى أجياد للطوارئ عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، في إنقاذ حياة معتمر سوري الجنسية يبلغ من العمر 57 عاما، بعد تعرضه لجلطة دماغية وضعف في الطرف الأيمن العلوي والسفلي أثناء أداء العمرة.

وفي التفاصيل، تم نقل المريض إلى مراكز طوارئ الحرم و مباشرة الحالة من فريق الاستجابة السريعة بمستشفى أجياد للطوارئ والنقل الإسعافي والعلاج التنفسي والتمريض، ومباشرة الحالة أيضا من قبل طبيب استشاري الأعصاب والسكتة الدماغية بالمستشفى الافتراضي عبر تقنية الطب الاتصالي والمرتبط بمستشفى أجياد للطوارئ ضمن مشروع السكتة الدماغية بالوزارة.

ويتوافر بالمشروع استشاريو طب الأعصاب والسكتات الدماغية على مدار الساعة، كما تم التواصل مع الاستشاري من خلال الخدمة الافتراضية لتقييم حالة المريض، وأيضاً المساعدة في سرعة اتخاذ القرار الطبي، والإجراءات والخطوات العلاجية اللازمة وفق ما تطلَبه الوضع وباحترافية عالية حتى استقرت الحالة.