بالفيديو.. شرطي يوقف سيارة بلا سائق لتسجيل مخالفة

واشنطن(صدى):

استقبلت شرطة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مشكلة غير مسبوقة، حيث أوقف أحد عناصرها سيارة ذاتية القيادة كانت تتنقل خلال الليل مع مصابيح مطفأة دون وجود أي شخص بداخلها.

وانتشر عبر الشبكات الاجتماعية فيديو مصور يوثق الحادثة التقطه أحد المارة، مما دفع شركة “كروز” المالكة للمركب إيضاح ما حدث .

وقالت ناطقة باسم “كروز” في تعليق على الفيديو الذي نشره أحد الصحفيين :”مركبتنا الذاتية القيادية أعطت أولوية المرور لسيارة شرطة، ثم توقفت في النقطة الآمنة الأقرب بعد الإشارة، كما هو مرتقب”، موضحةً أن المصابيح كانت مطفأة بسبب خطأ بشر .

وأفاد ناطق باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أن عناصرها “اتصلوا بمشغلي المركبة الذاتية القيادة ، وتولى فريق الصيانة السيطرة على المركبة”.