متحدث مركز الملك سليمان للإغاثة: الملك يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للاجئين من أوكرانيا

الرياض(صدى):

أوضح الدكتور سامي الجطيلي متحدث مركز الملك سليمان للإغاثة ، أنه تم وضع خطة لإرسال المساعدات والتي تركز على الاحتياجات والأولويات والمواد الغذائية والطبية للاجئين من أوكرانيا .

وتحدث ” الجطيلي ” خلال مداخلة هاتفيه على شاشة الإخبارية عن المساندات التي يقدمها مركز الملك سليمان للاغاثة في تخفيف الأزمة المترتبة على الصرعات الموجودة حاليًا .

وأفاد بعملهم من خلال شركائهم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في دول الجوار خاصة بولندا ، على سد جميع احتياجات للاجئين والتقليل من معاناتهم .

وأشار إلى أن المساعدات تتركز على الاحتياجات والأولويات الموجوده حاليًا تتركز في الإيواء ، وتوفير كل ما يتعلق بالخيم ومن ثم الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى المساندات الطبية ونقل المرضى لمستشفيات متخصصة إن تطلب الأمر .

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية هي أحد الشركاء مُشيراً إلى تكثيف جهودها لتوفير رعاية صحية جيدة للاجئين.