متحدث مركز الملك سليمان للإغاثة: الملك يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للاجئين من أوكرانيا
أوضح الدكتور سامي الجطيلي متحدث مركز الملك سليمان للإغاثة ، أنه تم وضع خطة لإرسال المساعدات والتي تركز على الاحتياجات والأولويات والمواد الغذائية والطبية للاجئين من أوكرانيا .
وتحدث ” الجطيلي ” خلال مداخلة هاتفيه على شاشة الإخبارية عن المساندات التي يقدمها مركز الملك سليمان للاغاثة في تخفيف الأزمة المترتبة على الصرعات الموجودة حاليًا .
وأفاد بعملهم من خلال شركائهم من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في دول الجوار خاصة بولندا ، على سد جميع احتياجات للاجئين والتقليل من معاناتهم .
وأشار إلى أن المساعدات تتركز على الاحتياجات والأولويات الموجوده حاليًا تتركز في الإيواء ، وتوفير كل ما يتعلق بالخيم ومن ثم الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى المساندات الطبية ونقل المرضى لمستشفيات متخصصة إن تطلب الأمر .
وأوضح أن منظمة الصحة العالمية هي أحد الشركاء مُشيراً إلى تكثيف جهودها لتوفير رعاية صحية جيدة للاجئين.
فيديو | متحدث #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة:
تم وضع خطة لإرسال المساعدات والتي تركز على الاحتياجات والأولويات والمواد الغذائية والطبية للاجئين من #أوكرانيا #الإخبارية pic.twitter.com/yw2hCOzy3N
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 13, 2022
أبوخالد.أبها.[ عدد التعليقات: 568 ] نشر منذ ساعة واحدة
متحدث مركز الملك سليمان للإغاثة:
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ياصدى ..
عدلوا اسم الملك