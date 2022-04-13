العيسى: التفكير الناقد فكرة رائدة في الحصانة الفكرية

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن التفكير الناقد فكرة رائدة في الحصانة الفكرية.

وقال “العيسى” إنه لابد من منهج تعليمي يمكن أن نصفه بأنه منهج بناء الشخصية الدينية والوطنية الإيجابية، مشيرًا لضرورة تعميم مفهوم المنهج الدراسي ليشمل كل ما يمكن أن يقدم من المدرسة وليس فقط المنهج أو المقرر.

كما أوضح أن التعليم يمكن أن يبني تلك الشخصية الدينية والوطنية من خلال التعليم التربوي ويطرحها بأسلوب الحوار الجدلي؛ لأنها قضايا فكرية فالتفكير الناقد فكرة رائدة في الحصانة الفكرية، بحسب قناة “إم بي سي”.