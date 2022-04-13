تاريخ العملة بالمملكة ورحلة الريال في سنوات طويلة

علي القحطاني(صدى):

أوضح حمد الغفيص الباحث في تاريخ العملة السعودية، أول سند ورقي للحجاج والوحيد في عهد الملك عبد العزيز.

تحدث ” الغفيص ” خلال مشاركته مع ” برنامج الراصد ” المُذاع على قناة الأخبارية، عن السند الورقي للحجاج في عهد الملك عبدالعزيز ، موضحًا أنه الأندر والأغلى الآن .

وأفاد بأنه تم وضع هذه العملة بسبب ثقل العملة المعدنية على الحجاج والصرافين، لذا طُبع منها 5 ملايين قطعة، مُشيرًا إلى أن الإيصال يوجد عليه 7 لغات .

وأكد على عدم وجود الورق قبل إصدار هذا السند وكانت التعاملات بالفضة والذهب والمعدن، ورحب الناس بالتعامل بها فضلاً عن العملات المعدنية .

ويذكر أن مؤسسة النقد السعودي أصدرت هذا الإيصال، لأداء فريضة الحج وذلك بجعل حصوله على الريالات السعودية في متناول يده بسهولة ويسر أثناء إقامته في البلاد .