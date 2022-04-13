  • الأربعاء 13 أبريل

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. تاريخ العملة بالمملكة ورحلة الريال في سنوات طويلة

تاريخ العملة بالمملكة ورحلة الريال في سنوات طويلة

تاريخ العملة بالمملكة ورحلة الريال في سنوات طويلة
علي القحطاني(صدى):

أوضح حمد الغفيص الباحث في تاريخ العملة السعودية، أول سند ورقي للحجاج والوحيد في عهد الملك عبد العزيز.

تحدث ” الغفيص ” خلال مشاركته مع ” برنامج الراصد ” المُذاع على قناة الأخبارية، عن السند الورقي للحجاج في عهد الملك عبدالعزيز ، موضحًا أنه الأندر والأغلى الآن .

وأفاد بأنه تم وضع هذه العملة بسبب ثقل العملة المعدنية على الحجاج والصرافين، لذا طُبع منها 5 ملايين قطعة، مُشيرًا إلى أن الإيصال يوجد عليه 7 لغات .

وأكد على عدم وجود الورق قبل إصدار هذا السند وكانت التعاملات بالفضة والذهب والمعدن، ورحب الناس بالتعامل بها فضلاً عن العملات المعدنية .

ويذكر أن مؤسسة النقد السعودي أصدرت هذا الإيصال، لأداء فريضة الحج وذلك بجعل حصوله على الريالات السعودية في متناول يده بسهولة ويسر أثناء إقامته في البلاد .


الوسوم:, , , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.