بالفيديو.. لاعب الاتحاد السابق: الهلال يتفوّق على بقية الأندية بدوري أبطال آسيا

طلال الغامدي(صدى):

أوضح لاعب الاتحاد السابق، حمزة إدريس، أن نادي الهلال يتفوّق على أندية دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأشار حمزة إدريس:”هناك تفاوت بين الفرق المشاركة، الفيصلي والتعاون يؤديان بشكل جيد لكن يفرق عنهما الهلال والشباب، وأعتقد أن الهلال فارق عن الفرق كلها، فهناك انخفاض ببعض الأسماء الكبيرة التي توقعنا أنها ستُنافس ولكن ما زلنا في دور المجموعات وهناك فرق قادرة على اللحاق”.

وأبان:” بشكل عام مستوى البطولة الفني متوسط وهناك فرق أقل من أنها تكون بدوري أبطال آسيا الذي من المفترض أن يضم نخبة الأندية”، وفق برنامج “في المرمى”.

يذكر أن الهلال يتصدر مجموعته في النسخة الجارية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد مرور جولتين.