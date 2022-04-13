راتب بوغبا يغضب زملائه في مانشستر يونايتد

وكالات(صدى):

أثار العرض الكبير المقدم لبول بوغبا، غضب الكثير من اللاعبين في غرفة ملابس مانشستر يونايتد، حيث يعد اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفض بول بوغبا الموافقة على عرض يونايتد لتجديد عقده مقابل نحو 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، حيث أن يونايتد مستعد لمنح الفائز بكأس العالم 2018 راتبا أساسيا قدره 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، مع إضافات يحتمل أن تصل إلى نصف مليون أخرى.

وسادت حالة من الغضب داخل غرفة تبديل ملابس مانشستر يونايتد، مع غضب زملاء بوغبا من استعداد النادي لجعله اللاعب الأعلى أجرًا في البلاد.

فيما لا يشعر لاعبو يونايتد أن بوغبا يستحق مثل هذه الزيادة الهائلة في الأجر، نظرًا لأنه يلعب بشكل غير منتظم ولا يتردد في انتقاد النادي.