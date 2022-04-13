 بيريرا والدوسري يقتربان من العودة إلى الهلال 

طلال الغامدي(صدى):

أبلغ الجهاز الطبي في الهلال المدير الفني للفريق الكروي، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بإمكانية الاستفادة من خدمات البرازيلي ماثيوس بيريرا، وسالم الدوسري، لاعبَي الوسط، في المواجهات المقبلة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن بيريرا سيكون ضمن الخيارات التي يمكن للمدرب الاعتماد عليها في المباراة أمام استقلال الطاجيكي، يوم الجمعة المقبل، وفق “الرياضية”.

واقترب سالم الدوسري من الوصول إلى الجاهزية التامة عقب إصابته بفيروس كورونا، التي غيَّبته عن المباراتين الأوليين لفريقه في البطولة، حيث أن مهاجم الفريق، المحترف النيجيري أودوين إيغالو، أصبح جاهزًا للعب، لكنَّ دياز فضَّل عدم استعجال إشراكه حتى لا تتجدد إصابته.