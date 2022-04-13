بالفيديو .. العدل توضح دعاوى لا يشملها نظام التكاليف القضائية
أوضح المشرف على مكتب التشريعات بوزارة العدل، مصعب الجماز، 3 حالات لا يشملها نظام التكاليف القضائية.
وذكر أن النظام التكاليف القضائية لا يشمل الدعاوى المرفوعة أمام ديوان المظالم،وذلك وفقا لما ذكره خلال استضافته في قناة “العربية”.
وأكد أن نظام التكاليف القضائية لا يشمل أيضا دعاوى “الأحوال الشخصية” والتركات، وما يتعلق بنظام الإفلاس.
#نشرة_الرابعة | المشرف على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز: نظام التكاليف القضائية لا يشمل الدعاوى المرفوعة أمام ديوان المظالم ودعاوى "الأحوال الشخصية" والتركات pic.twitter.com/q37ktfVnzW
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 13, 2022
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