بالفيديو .. العدل توضح دعاوى لا يشملها نظام التكاليف القضائية

الرياض(صدى):

أوضح المشرف على مكتب التشريعات بوزارة العدل، مصعب الجماز، 3 حالات لا يشملها نظام التكاليف القضائية.

وذكر أن النظام التكاليف القضائية لا يشمل الدعاوى المرفوعة أمام ديوان المظالم،وذلك وفقا لما ذكره خلال استضافته في قناة “العربية”.

وأكد أن نظام التكاليف القضائية لا يشمل أيضا دعاوى “الأحوال الشخصية” والتركات، وما يتعلق بنظام الإفلاس.