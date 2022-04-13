شاهد.. الفراج يقلد داود الشريان وإليسا في ستوديو 22 الساخر

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، الفنان الكوميدي خالد الفراج يقلد الإعلامي داود الشريان، في برنامج “ستوديو22” الساخر المذاع على قناة “MBC”.

وبدا في الفيديو، خالد الفراج يرتدي ملابس مشابهة للإعلامي داود الشريان خلال المقابلة التي أجراها مع الفنانة اللبنانية إليسا، حيث قدم لها في الزيارة هدية من زوجته.

ووثق الفيديو، خالد الفراج يكتب على هاتفه خلال إنهاء الحلقة مع إليسا: “كم المهر؟” وسألته الفنانة اللبنانية، قائلة: “مهر مين”.

وطلب خالد الفراج، بقطع الإرسال، وقال لهم: “شكلنا بنبيت في الشارع.. كذا طلقنا”.