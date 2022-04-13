شاهد.. ردة فعل عدد من الأشخاص تجاه متحرش يعاكس فتاة

أميرة خالد(صدى):

أقدم ‏متحرش على معاكسة فتاة في الشارع بطريقة دفعت الرجال إلى إتخاذ موقف حاسم، حيث اعتدى عليه البعض بالضرب،وذلك وفقاً لفيديو متداول.

وأظهر الفيديو ردة فعل عدد من الأشخاص فور رؤيتهم لشاب يتحرش لفظيا بفتاة تقف على جانب إحدى الطرق بإنتظار شقيقها.

وأوضح الفيديو ردات فعل قوية من قبل الرجال تجاه المتحرش، حيث حاول البعض تعنيفه لفظيا مع محاولة ابعادة عن الفتاة فيما قام البعض الآخر بالاعتداء عليه بالضرب وذلك قبل اكتشافهم أن هذا مشهد تمثيلي لبرنامج الصدمة.