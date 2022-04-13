شاهد.. ردة فعل عدد من الأشخاص تجاه متحرش يعاكس فتاة
أقدم متحرش على معاكسة فتاة في الشارع بطريقة دفعت الرجال إلى إتخاذ موقف حاسم، حيث اعتدى عليه البعض بالضرب،وذلك وفقاً لفيديو متداول.
وأظهر الفيديو ردة فعل عدد من الأشخاص فور رؤيتهم لشاب يتحرش لفظيا بفتاة تقف على جانب إحدى الطرق بإنتظار شقيقها.
وأوضح الفيديو ردات فعل قوية من قبل الرجال تجاه المتحرش، حيث حاول البعض تعنيفه لفظيا مع محاولة ابعادة عن الفتاة فيما قام البعض الآخر بالاعتداء عليه بالضرب وذلك قبل اكتشافهم أن هذا مشهد تمثيلي لبرنامج الصدمة.
متحرش يعاكس فتاة في الشارع بطريقة تدفع الرجال لاتخاذ موقف حاسم.. وبعضهم يعتدي عليه بالضرب!#MBC1 #الصدمة#رمضان_يجمعنا
اشترك بعرض رمضان
على الباقة السنوية
6شهور علينا و6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP
ShahidVip pic.twitter.com/YqzNuk9FxA
— MBC1 (@mbc1) April 13, 2022
اترك تعليقاً