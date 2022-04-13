شاهد.. تقليد الحبيب لفهد الكبيسي في ستوديو 22 الساخر
أظهر مقطع فيديو، الفنان حبيب الحبيب، يقلد المطرب القطري فهد الكبيسي، خلال برنامج “ستوديو 22” الساخر.
ووثق الفيديو، حبيب الحبيب يدخل إلى الغرفة بحركة الدوران لفهد الكبيسي، ثم قام بغناء أغنية “وسم القلب”، للكبيسي، حيث ارتدى حبيب الحبيب نفس ملابس فهد الكبيسي، ويغني.
وقلد حبيب الحبيب، حركات الرقص وفق ما يفعل فهد الكبيسي، ثم عدل الشماغ والعقال، وعاد لاستكمال نفس الحركات من جديد.
حبيب الحبيب يقلد الفنان فهد الكبيسي@habeeb1976#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1
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— MBC1 (@mbc1) April 13, 2022
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