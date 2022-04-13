شاهد.. لحظة القبض على مطلق النار داخل مترو الأنفاق في بروكلين 

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة ضبط منفذ الهجوم المسلح داخل مترو الأنفاق فرانك جيمس أثناء تجوله في إيست فيليدج في مانهاتن السفلى بعد إطلاق النار على عشرة أشخاص في قطار مزدحم ببروكلين.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم اعتقال جيمس اليوم الأربعاء، بين الشارعين السابع والثامن بعدما تعرف عليه أحد المارة واتصل بالشرطة.

ويشار إلى أن إلقاء القبض على مطلق النار في بروكلين وضع حداً لمطاردة محرجة استمرت يوماً كاملاً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نيويورك.