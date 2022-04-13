جرعة واحدة من لقاح سرطان عنق الرحم كفيلة بحماية الأشخاص دون ٢١ عام

أميرة خالد(صدى):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري المسبب لسرطان عنق الرحم، يمكنها توفير حماية مماثلة لتلك التي تؤمّنها جرعتان لمن تقل أعمارهنّ عن 21 عاماً.

وأفادت اللجنة بأنّ جرعة واحدة تكفى لحماية من تتراوح أعمارهنّ بين 9 و14 سنة وكذلك من هنّ بين الـ15 والـ20 سنة، بدلا من تلقي جرعتين.

وأشار رئيس اللجنة الدكتور أليخاندرو كرافيوتو إلى أن الأشخاص اللواتي يعانين ضعفاً في المناعة ، يجب إعطائهنّ جرعتين أو حتى 3 جرعات على الأقل لتحصينهنّ بشكل كامل”.